Montpellier

DISPARITION Le jeune Héraultais n'a plus donné aucune nouvelle à ses proches depuis le 27 janvier...

Arthur a disparu lors de son tour du monde. - D.R.

Nicolas Bonzom Twitter

Où est Arthur Angé ? C’est la question que se pose la famille de cet Héraultais de 30 ans, qui a entamé il y a trois ans un tour du monde seul, avec son sac à dos. Depuis le 27 janvier dernier, le jeune globe-trotter a laissé ses proches sans nouvelles, alors qu’il s’apprêtait à quitter le Bangladesh pour rejoindre une amie, en Malaisie.

« Nous sommes très inquiets, confie Maéva, sa cousine. Il avait décidé de faire le tour des côtes de chaque continent sans jamais prendre l’avion, voyageant à pied, en transports locaux ou en stop. Il vit chez l’habitant, mange dans les marchés. »

« Il s’est forcément passé quelque chose »

Sa maman, Mireille, est également très inquiète. Elle remue ciel et terre pour tenter de localiser son fils. « Nous avions des nouvelles très régulièrement, un ami devait l’avoir au téléphone, confie-t-elle. C’est impossible qu’il ne donne plus de nouvelles. Il s’est forcément passé quelque chose. » Si Arthur n’a pas de téléphone, il se débrouille pour se connecter à Internet régulièrement pour envoyer des mails à ses proches.

Depuis janvier, la correspondance s’est arrêtée. La famille d’Arthur Angé se mobilise pour tenter de le localiser. Un avis de disparition a été émis, et les ambassades du Bangladesh, d’Inde, de Birmanie, de Thaïlande et de Malaisie ont été informées. La dernière fois que quelqu’un a eu des nouvelles d’Arthur, c’était le 27 janvier, à Mohakhali, à Daka, au Bangladesh, où il a appelé une amie. Depuis, plus rien.

« Il voyage dans la rue »

« Elles nous affirment faire tout leur possible. Mais ce n’est pas assez… Le temps passe, nous n’arrivons toujours pas à avoir les dates d’entrée et de sortie des pays où il est allé, ainsi nous ne savons où chercher. Nous cherchons à accéder à ses mails et à son Facebook pour avoir plus d’informations… Mais là encore, les procédures françaises sont très lentes », s’alarme la cousine du jeune homme.

« Il voyage dans la rue, il ne prend pas d’hôtel, il ne prend pas l’avion. Il est difficile de le localiser », souligne la maman d’Arthur. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte, et une page Facebook et un compte Twitter ont été créés. Pour l’instant, les proches ne disposent d’aucune piste pour retrouver le jeune homme.

Mots-clés :