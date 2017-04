Montpellier

FAITS DIVERS Les gendarmes ont maîtrisé le tireur qui aurait agi sur fond de différend familial. Les trois personnes, deux hommes et une femme, sont dans un état grave…

Un homme a tiré sur trois membres de sa famille à Saint-Ambroix, au lieu-dit Le Moulinet, dans le Gard, dans la nuit de dimanche à lundi. Deux hommes et une femme ont été atteints par des plombs de fusil et présentent des blessures importantes à la tête, aux épaules et aux bras. Le tireur a été interpellé rapidement par les forces de l’ordre.

Pronostic vital engagé

Les pompiers et le Smur d'Alès, arrivés sur place à 0h20, ont apporté les premiers secours sur place avant de transporter les blessés vers les hôpitaux de Nîmes et Alès. Leur pronostic vital est engagé.

L’enquête a été confiée à la brigade de recherche d’Alès. Il s’agirait selon les premiers éléments de l’enquête d’un différend familial.

