Montpellier

YOUTUBE La dernière vidéo de l’humoriste héraultais plonge la victime dans un remake de « Jurassic Park »…

La dernière vidéo de Rémi Gaillard - Youtube / Rémi Gaillard

Nicolas Bonzom Twitter

Rémi Gaillard fête Pâques à sa façon. Dans sa dernière vidéo, le Montpelliérain au 1,6 milliard de vues sur Youtube s’est inspiré de l’univers de Jurassic Park pour filer la frousse de sa vie à un pauvre joggeur qui passait par là.

Grimé en archéologue qui a, semble-t-il, dérobé l’œuf d’un dinosaure, l’humoriste héraultais rassemble déjà 2 millions de vues en deux jours sur ce nouveau sketch.

Pour la cause animale

Une blague qui avait déjà fait rire le Web avec une caméra cachée d’une télévision japonaise, il y a quelques années, où un dinosaure se baladait dans un immeuble.

Ces derniers mois, le trublion du Web aux plus de 6 millions d’abonnés sur Youtube s’est fait remarquer en s’engageant pour la cause animale, à travers de nombreuses vidéos. En novembre, Rémi Gaillard était allé jusqu’à s’enfermer quatre jours dans une cage de la SPA de Villeneuve-lès-Maguelone, près de Montpellier, permettant de recueillir de nombreux dons et l’adoption de plusieurs dizaines d’animaux du refuge.

