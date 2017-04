Montpellier

FOOTBALL En cas de succès, Montpellier posséderait huit points d’avance sur son adversaire du jour. La victoire permettrait de débloquer de nombreux sujets pour le moment en suspens…

Ryad Boudebouz va partir en fin de saison, mais le président délégué Laurent Nicollin souhaite le vendre pour au moins 12 millions d'euros. - MHSC

Jerome Diesnis Twitter

Combien de points reste-t-il à prendre pour assurer le maintien ? Trois seulement sans doute si Montpellier s’impose contre Lorient, ce samedi, dans ce qui ressemble à sa finale pour le maintien. Lorient peut être relégué à huit points à cinq journées du verdict.

Ce match doit être celui de la délivrance pour le MHSC. Il pourrait alors se projeter sur les chantiers de la saison prochaine en suspens pour le moment. Un tout autre résultat risque de le maintenir sous pression jusqu'à la fin de saison.

Avec quel coach ? Venu pour aider le club de son cœur, il n’est pas dit que Jean-Louis Gasset prolonge. « Je ne sais pas si je suis encore capable de supporter la critique, que l’on discute mes choix sans savoir ce qui se passe vraiment dans un groupe », dit-il. Laurent Nicollin veut le garder et assure n’avoir rencontré aucun autre entraîneur, balayant la rumeur Elie Baup. « Avec tout le respect que j’ai pour lui, il n’en est pas question ».

Avec quel gardien ? Geoffrey Jourdren qui s’est mis Louis Nicollin à dos ne sera sans doute plus Montpelliérain la saison prochaine, même s’il figure dans le groupe contre Lorient. « Si on se maintient, Laurent Pionnier sera prolongé. Jonathan Ligali doit se trouver un club en prêt pour jouer une saison pleine. Pour la première fois depuis longtemps nous allons réfléchir à faire venir un gardien soit de l’étranger, soit de France », reprend Laurent Nicollin.

Qui sera prolongé ? Laurent Nicollin souhaite conserver Vitorino Hilton, qui a déjà fait connaître ses envies de prolongation, malgré ses 39 ans. «S’il estime qu’il peut jouer et il nous l’a encore montré à Caen, on va voir pour une prolongation. » Mais aussi Ikoné, actuellement prêté par le PSG. « On souhaite prolonger son prêt d’un an. Si l’on trouve un accord à trois avec Paris, on pourrait avoir une attaque Mbenza – Ninga – Ikoné sympa.»

Combien pour Boudebouz ? Ryad Boudebouz va partir. C’est l’une des seules certitudes. Reste à savoir à quel prix. « On espère au moins autant que Morgan Sanson ». C’est donc 12 millions d’euros minimum.

