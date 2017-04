Montpellier

SPORT Le collectif En jeu organisait dans la semaine la sélection pour l'équipe de France des SDF à Montpellier. Une façon d'utiliser le football comme un outil d'insertion...

Environ 200 joueurs se sont présentés pour intégrer l'équipe de France des SDF - Victoria Castro Duthu / En jeu

Jerome Diesnis Twitter

Son histoire est un conte de fée. Ancien sans-abris, Patrick Mbeu a profité de l’ équipe de France des SDF pour devenir gardien de but professionnel en Belgique. « Je suis tombé sur des gens qui m’ont soutenu. Aujourd’hui, je tiens à faire pareil ».

Mardi, il est venu aider à l’organisation du tournoi à Villeneuve-lès-Maguelone. Cette détection doit permettre de sélectionner les joueurs qui porteront les couleurs de l’équipe de France à la Coupe du monde des sans-abris, en août en Norvège.

« Ce projet insuffle la dynamique qui leur manque »

Une partie des 200 candidats a sans doute ce rêve en tête. Mais pour les membres du collectif organisateur « En jeu » l’essentiel est ailleurs. « Le football est un outil, évoque Patrick Mbongué, du collectif. Le projet d’intégrer l’équipe de France leur insuffle la dynamique qui leur manque. Pendant un mois avant ce rendez-vous, il se sont préparés, se sont entraînés ».

La dynamique en cache une autre. « Pour être sélectionnés, ils doivent être à jour de leurs papiers, reprend l’éducateur. Ces démarche s administratives leur permettront de pouvoir accéder à l’emploi ou au logement ».

Le but, finalement est d’avoir le plus de personnes réinsérées. Et donc moins de candidats possibles pour l’équipe de France des SDF... « A travers ce sport fédérateur, le projet est basé sur l’insertion », souligne Éléonore Angles, du collectif. « Pour les sélectionnés, c’est aussi l’occasion de comprendre, au contact des autres nations, que la misère est diverse et malheureusement mondiale »

Mots-clés :