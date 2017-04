Montpellier

LOISIRS Douches et toilettes ouverts à tous, obligation de laisser un accès à la mer, durée d'ouverture légiférée. Les concession des plages privées sont très encadrées...

Une petite partie avait déjà ouvert depuis plusieurs jours, dès le début des vacances de Pâques. Mais à l’image de la Paillote Bambou, à La Grande-Motte, la plupart des plages privées ont accueilli leurs premiers clients au cours de la semaine. Un moment très attendu, surtout quand le printemps ressemble à un début d’été. Leur concession est soumise en contrepartie à de nombreuses obligations. Tour d’horizon non exhaustif.

Les concessions limitées. L’État, propriétaire du domaine public maritime, est en charge de la protection des 90 km de plage dans l’Hérault. Aux 13 communes littorales, il a accordé autant concessions d’une durée de 12 ans. Les communes ont ensuite segmenté ces 13 concessions en 92 lots à des propriétaires privés (dont 44 proposant location de matériel et restaurant), généralement pour quatre ans. A La Grande -Motte, l’attribution des 16 lots s’achève à la fin de cette saison et sera renouvelée par appel d’offre.

L’accès à la mer obligatoire. Les communes ont obligation de laisser 80% de la longueur du rivage libre. Il est donc impossible de voir se transformer les communes en gigantesques concessions. Une surface déterminée... que douze établissements verbalisés non pas respectés en 2016. Les baigneurs doivent également avoir un accès à la mer partout, y compris devant les établissements.

Les sanitaires « open bar ». En contrepartie de l’occupation du domaine public, douches et WC, des concessions doivent être accessibles à tous. Ce qui n’est pas forcément respecté. En 2016, de nombreux établissements ont été verbalisés pour le non accès des douches et sanitaires à l’ensemble de la population.

Ne pas construire en dur. Une paillotte a une durée de vie limitée à 6 mois. Avant son démontage total. La préservation des sites et du paysage du littoral figure parmi les conditions d’obtention d’une concession.

