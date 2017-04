Montpellier

SOCIETE Malgré sa sympathie, il n’a bénéficié d’aucun « régime de faveur »...

Kendji Girac sur scène en décembre 2015. - SADAKA EDMOND/SIPA

C. Ape.

Les agents de police nîmois ne s’attendaient certainement pas à cette rencontre. Alors qu’ils contrôlaient vendredi dernier un groupe de gens du voyage qui avait installé illégalement ses caravanes sur un terrain municipal, les policiers sont tombés sur le chanteur Kendji Girac, révèle Le Parisien.

Le chanteur et sa famille étaient de passage à Nîmes (Gard) avant de faire route vers Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône), où le jeune homme devait donner un concert. Les policiers n’ont réservé aucun traitement de faveur à celui qui fait partie des 20 personnalités préférées des 7-14 ans.

>> A lire aussi : De la prison ferme pour l’escroquerie au permis de conduire dont Kendji Girac a profité

« Ce terrain est occupé cinq ou six fois par an par des gens du voyage. Si le terrain est évacué rapidement, et si leur présence n’a donné lieu à aucun dégât ou raccordement au réseau électrique, cela ne donne pas lieu à une verbalisation », a déclaré à Midi Libre l’adjoint au maire délégué à la sécurité, Richard Tibérino. Avant de préciser, que « malgré sa sympathie, il n’a bénéficié d’aucun régime de faveur ».

Mots-clés :