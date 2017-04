Montpellier

FOOTBALL L’entraîneur de Montpellier a élevé le ton dans la semaine pour réclamer une révolte. Combattifs et vainqueurs 2-0 à Caen, ses joueurs lui ont répondu positivement…

Ryad Boudebouz (ici face à Marseille) estime que Montpellier aurait dû viser plus haut s'il avait toujours joué avec ce même état d'esprit. - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Jerome Diesnis Twitter

Montpellier n’est pas encore tiré d’affaire. A six journées du verdict, les Héraultais ne possèdent toujours que cinq points d’avance sur le barragiste, Lorient, son prochain adversaire samedi à la Mosson. Mais son succès à Caen est de ceux qui redonnent confiance. En perdition depuis plusieurs semaines, avec un malheureux point sur les cinq derniers matchs, les Héraultais ont relevé la tête. « J’ai eu la réponse que j’attendais », évoque Jean-Louis Gasset.

Avant le match, « le ton est monté »

Les Montpelliérains ont effectivement réalisé un gros match dans l’investissement défensif, montré une vraie présence dans les duels. « On a montré un état d’esprit irréprochable, on a montré une belle mentalité, résume Ryad Boudebouz. Il est dommage qu’on ne l’ait pas eu lors des matchs précédents. On aurait pu être plus efficaces tous ensemble. Quand tout le monde fait des efforts se bat et court en même temps, il est difficile de nous battre ».

Tout au long de la semaine, le staff technique avait fait monter la pression en durcissant le ton et les entraînements avant ce rendez-vous en Normandie face à un concurrent direct. « L’entraîneur nous avait bien préparés », résume Steve Mounié.

« Maintenant, il va falloir les hommes. Il va falloir ajouter des qualités d’agressivité et d’orgueil qu’on ne montre même pas à la Mosson, avait reconnu Gasset lors du point presse d’avant-match. C’est ce qui m’ennuie et c’est pour ça que le ton est un peu monté. » Il a été entendu.

