Une terrible soirée. Jeudi, une famille habitant à Nîmes a été la cible d’une équipe de malfaiteurs armés selon Le Midi Libre. Les braqueurs ont frappé le père de famille et enlevé le fils pour obtenir de l’argent.

Jeudi, vers 22h, quatre individus armés et cagoulés ont pénétré au domicile d’une famille, route d’Avignon, à Nîmes. Dans la maison, se trouvent un couple et ses quatre enfants et une autre personne, elle aussi membre de la famille. Les malfaiteurs, qui recherchent essentiellement des liquidités, ont violenté le père afin de savoir où il cachait son argent.

Ils embarquent le fils pour aller chez la Grand-mère

Deux des braqueurs ont ensuite embarqué le fils du couple, âgé de 15 ans, pour se rendre chez la Grand-mère qui, elle aussi, réside à Nîmes. Constatant que celle-ci est absente, ils sont revenus à leur point de départ pour se concentrer sur ce qu’il y a à voler sur place.

Les quatre individus ont embarqué des bijoux et divers objets de valeur puis ont tenté d’effacer leurs traces avant de prendre la fuite. Une fois les malfaiteurs envolés, les victimes ont pu prévenir la police.

Une enquête a été ouverte, confiée à la police judiciaire. Des techniciens de la police scientifique ont procédé à divers relevés dans la maison pendant que les enquêteurs entendaient les victimes. A notre connaissance, aucune interpellation n’a encore eu lieu dans cette affaire.

