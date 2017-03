Montpellier

FAITS DIVERS Le Montpelliérain de 21 ans, qui dispose de 18 condamnations sur son casier judiciaire, a été mis en examen...

Nicolas Bonzom Twitter

Un Montpelliérain de 21 ans a été mis en examen pour viols sous la menace d’une arme, tentative de vol avec arme et extorsion avec arme, rapporte e-metropolitain.

Cet homme, qui dispose de 18 condamnations sur son casier judiciaire, a été libéré de prison le 8 janvier, où il a purgé une peine de 4 ans pour un hold-up. Un mois et demi plus tard, il est accusé d’avoir violé un homme qui se prostituait dans le quartier des Arceaux, le 22 février, et une prostituée qui l’avait reçu à l’hôtel, le 27 février.

Un bras dans le plâtre

L’homme est soupçonné d’avoir violemment frappé les deux victimes, de les avoir menacées avec un couteau, en les obligeant à lui remettre de l’argent liquide, des bijoux, leurs cartes bancaires et leurs téléphones portables, avant de les violer.

C’est un indice important qui a mis les enquêteurs sur la piste de ce jeune Montpelliérain : il avait un bras dans le plâtre. L’homme a été confondu par les prélèvements ADN relevés sur les lieux et formellement reconnus par les deux victimes.

