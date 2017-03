Montpellier

TRANSPORTS Le passage en délégation de service public en 2018 va s'accompagner d'une révolution du côté des prix. Ce qui baisse, ce qui augmente... 20 Minutes vous dit tout...

Un horodateur, à Montpellier. - N. Bonzom / Maxele Presse

Nicolas Bonzom Twitter

Le 1er janvier prochain, le stationnement payant passera en délégation de service public, à Montpellier. Le nouveau gestionnaire sera connu avant la fin de l’année.

Si les trois zones (jaune, orange, verte) sont légèrement modifiées, mais conservées par la commune, la mise en œuvre de ce nouveau dispositif s’accompagnera de nombreux changements tarifaires. Pour le stationnement de courte durée, et les abonnements résidents, le prix baisse. En revanche, pour les voitures qui souhaitent rester garées longtemps, gare au coup de bambou… 20 Minutes fait le point sur les changements.

Ce qui baisse. C’est la bonne nouvelle de cette réforme : certains stationnements de courte durée baissent au 1er janvier 2018. En zone orange, 1 h coûtera 1 euro (au lieu de 1,30 euros aujourd’hui), 2 h, 2 euros (2,60 euros aujourd’hui) et 3 h, 3 euros (3,10 euros aujourd’hui). En zone verte, 2 h coûteront 1 euros (1,20 euros aujourd’hui), 3 h, 1,20 euros (1,40 euros aujourd’hui) et 4 h, 1,40 euros (1,50 euros aujourd’hui).

.@montpellier_ a préconisé la mise en place de 3 zones de #stationnement au plus proche des besoins des habitants pic.twitter.com/0YPnI41G5D — Presse Montpellier (@PresseMTP) March 29, 2017

Les abonnements résidents sont en chute libre : si le tarif mensuel reste à 15 euros, l’annuel passera de 180 à 150 euros, le tarif mensuel avec un abonnement de transports en commun de 7,50 à 3 euros et l’annuel de 90 à 30 euros. « Cela nous permet de stimuler l’usage des transports doux », assure Philippe Saurel (divers gauche), maire et président de la métropole de Montpellier, qui a annoncé il y a quelques jours le lancement des travaux de la cinquième ligne de tramway avant 2020.

Ce qui augmente. Stationner longuement à Montpellier pourra coûter cher en 2018. En zone verte, 7 h passeront de 1,80 à 4 euros, 8 h, de 1,90 à 10 euros et 9 h, de 2 à 17 euros. En zone orange, 4 h passeront de 3,60 à 4 euros, 5 h, de 4 à 10 euros et les stationnements durant 6 h et 7 h, interdits jusqu’ici, coûteront 17 et 33 euros. Et en zone jaune, 3 h, 4 h et 5 h, qui sont aussi interdits aujourd’hui, grimpent à 10, 17 et 33 euros.

Une manière de faire aimer les transports doux aux usagers, de les diriger vers les parkings souterrains, et d’éviter « les voitures ventouses », souligne Mylène Chardès (divers gauche), adjointe au maire aux déplacements, « stationnées toute la journée ».

La nouveauté. Dès 2018, certaines professions auront droit à des tarifs très avantageux. Les professionnels de santé, les aides à domicile et les artisans paieront 2 euros par jour, 20 euros par mois ou 200 euros par an pour se garer à Montpellier.

