Un sans-abri de 58 ans a été condamné à quatre ans de prison, dont un an avec sursis, pour avoir tenté d’enlever un enfant de 6 ans, mercredi, rapporte Midi Libre.

Les faits se sont déroulés dans la rue de Verdun à Montpellier, alors qu’un habitant a garé sa voiture, dans laquelle est installé le petit garçon, pour décharger ses courses.

« Qu’est-ce que vous voulez que je fasse d’un enfant »

Selon ce père de famille, l’homme, ivre au moment des faits, tirait l’enfant par le bras lorsqu’il est intervenu pour le maîtriser. Le quinquagénaire, déjà condamné six fois, notamment pour vol avec arme, assure qu’il ne voulait pas l’enlever.

« C’est pour manger que j’ai fait ça, confie le prévenu, cité par le quotidien régional. Qu’est-ce que vous voulez que je fasse d’un enfant, mon but, c’était de voler un sac. » En plus de sa peine de prison, l’homme a l’interdiction d’entrer en contact avec des mineurs, de se rendre dans le département de l’Hérault et de posséder une arme.

