Un homme, âgé de 70 ans, a été condamné jeudi par le tribunal correctionnel de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, à 18 mois de prison avec sursis et 7.200 euros d’amende et de dommages et intérêt au total, relate France Bleu Roussillon.

Une personnalité du milieu culturel

Le prévenu, très connu dans le milieu culturel catalan, a été reconnu coupable d’avoir volé des œuvres d’art dans les réserves du musée du Castillet pour les revendre

Le vol n’était pas très compliqué à mettre en œuvre, puisque l’homme est… l’ancien conservateur du musée, spécialisé dans les arts et les traditions populaires. Il y a un peu plus de quatre ans, l’affaire avait fait grand bruit dans la capitale des Pyrénées-Orientales.

