Montpellier

AVIS DE RECHERCHE L'homme est activement recherché. Il n'est pas rentré au centre comme prévu, vendredi...

L'homme aurait fugué du centre psychiatrique. - Gendarmerie

Nicolas Bonzom Twitter

Le groupement de gendarmerie d’Uzès, dans le Gard, a lancé un appel à témoins après la disparition d’un patient du centre hospitalier psychiatrique du Mas Careiron.

Selon les premiers éléments de l’enquête, cet homme, introuvable depuis vendredi selon France Bleu Hérault, aurait fugué : il était en sortie, et n’est jamais retourné à l’hôpital où il est actuellement suivi.

Un blouson en cuir marron

Le résident du centre psychiatrique mesure 1.80 m, il a les yeux bleus et les cheveux mi-longs bruns, il est de corpulence moyenne et portait lors de sa disparition un blouson en cuir marron, une casquette et des bottines. Une photographie accompagne l’appel à témoins.

Si vous avez aperçu cet homme ou si vous avez des informations susceptibles de permettre de le retrouver, vous pouvez contacter la gendarmerie au 04 66 22 54 66.

