Montpellier

TRAVAUX Les particuliers sont de plus en plus nombreux à faire appel à des agences spécialisées en architecture d'intérieur pour mener à bien leur projet…

Une jeune femme en pleine rénovation (Illustration). - OZI / WPA / SIPA

Nicolas Bonzom Twitter

Aménager un écrin de verdure, un coin dressing, une bibliothèque ou réinventer sa salle de bains ou son salon… Voilà plusieurs années que la rénovation et l’aménagement d’intérieur connaissent un véritable essor. Et pour mener à bien leur projet, nombreux sont ceux qui font appel à des agences spécialisées. Le salon Maison Mania, qui a lieu jusqu’à dimanche, au Parc Expo de Montpellier, s’intéresse à ce phénomène.

L’effet Stéphane Plaza

« Les émissions à la télévision, qui fleurissent depuis plusieurs années sur ce thème, sensibilisent sans doute les gens à vouloir vivre dans un espace plus moderne et plus agréable, à vouloir se sentir mieux. Mais il y a aussi l’évolution visuelle de notre environnement, l’architecture… Tout le monde se rend compte que les choses changent », assure l’architecte d’intérieur et d’extérieur Sophie Garnier, de l’agence Tepeedesign.

« Il arrive souvent que les clients me disent "J’ai vu ça à la télévision, est-ce que je peux faire ça chez moi ?" », reprend Nadège Tesnière de l’agence Ark & Home, spécialisée dans l’architecture intérieure et les conseils en aménagement.

Seul ou accompagné ?

« C’est un service qui semblait être un peu réservé à une certaine "élite" il y a quelques années, mais qui se démocratise énormément ces dernières années », explique Sonia Bousquet de l’agence de conseil SOA Home & Déco, spécialisée dans le home staging, une technique de valorisation immobilière utilisée dans le cadre d’une vente et qui consiste à mettre en valeur les points forts d’un bien. « La profession a toujours existé, mais elle est beaucoup plus connue aujourd’hui », reprend Sophie Garnier.

Encore faut-il avoir le réflexe d’appeler l’une de ces spécialistes : beaucoup de particuliers préfèrent toujours se lancer tout seul dans leur projet. « Certains clients essayent, inspirés par les magazines ou des conseils sur Internet. Et au bout d’un certain temps, déçus, ils finissent par nous appeler… Parfois, ils ont acheté quelque chose qui leur a plu en magasin, mais qui ne fonctionne pas du tout chez eux… Ce qui leur manque souvent, c’est une vision globale du projet. Et un œil extérieur », note Sonia Bousquet.

Quelques centaines d’euros pour un travail de conseil

« On gère tout, de A à Z, confie Sophie Garnier. On a la maîtrise de la technique et des matériaux. On sait résoudre les imprévus, on touche à la plomberie, l’électricité… » L’objectif, c’est surtout « de ne pas être ennuyé par les travaux », note Nadège Tesnière.

Côté prix, cela dépend évidemment de la demande, du travail de conseil, qui coûte environ quelques centaines d’euros à la mise en œuvre et au suivi de travaux, dont les honoraires sont facturés la plupart du temps environ 10 % du montant total du chantier.

Maison Mania s’installe au Parc Expo de Montpellier de vendredi à dimanche (10 h-19 h). Au menu, une centaine d’exposants, entreprises et artisans spécialistes de la rénovation et l’aménagement intérieur et extérieur, des démonstrations et des ateliers de bricolage, ainsi qu’un espace de coaching gratuit à partir de plans et photos de votre bien. Tarif : invitation gratuite à retirer ici ou 5 euros sur place.

Mots-clés :