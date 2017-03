Montpellier

VOILE Un petit film retrouvé sur le disque dur du skipper gardois donne enfin une explication à cette avarie soudaine…

Extrait de la vidéo publiée par Kito de Pavant - Youtube

Nicolas Bonzom Twitter

On sait désormais ce qu’il est arrivé au bateau du Gardois Kito de Pavant. Embarqué sur le dernier Vendée Globe sur son Bastide Otio, le navigateur avait été victime d’une grave avarie, après un mois de course, tandis qu’il filait à 17 nœuds au beau milieu de l’Océan Indien : le skipper avait heurté un objet flottant non identifié.

« Fait ch… J’espère que le bateau va rester à l’endroit », s’exclamait alors Kito de Pavant, devant sa petite caméra. Contraint à l’abandon, il sera récupéré quelques heures plus tard par le Marion Dufresne, navire ravitailleur des Terres antarctiques et australes françaises. Le 13 décembre, les balises qui permettaient de localiser le Bastide Otio cessent d’émettre : il n’y a plus aucun espoir de récupérer le bateau…

Une vidéo retrouvée sur son disque dur

Ce mardi, le navigateur a publiésur Youtube une vidéo, retrouvée sur son disque dur, qui donne une explication à cette avarie soudaine : le bateau est entré en collision avec… un cachalot. On aperçoit d’ailleurs l’animal qui a causé ces dégâts irréversibles.

« La mer n’est donc pas assez grande ! La technologie nous permettra-t-elle un jour d’éviter ce genre de collision ? », s’interroge Kito de Pavant sur cette vidéo, qui a promis de s’acheter un nouveau bateau tout beau grâce à sa structure Made in Midi.

Mots-clés :