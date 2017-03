Montpellier

Ça souffle comme jamais dans l’Hérault : ce lundi, le vent d’Ouest, qui s’est établi avant la mi-journée sur le département, et s’est vite renforcé dans l’après-midi, donne lieu à des rafales particulièrement violentes. Météo France a enregistré 120 km/h à l’aéroport de Montpellier, valeur la plus forte observée depuis le 16 décembre 1997.

« C’est un lieu où l’on n’a pas fréquemment de valeurs dépassant les 100 ou 110 km/h », indique Roland Mazurie, chef du centre de Météo France à Montpellier. De nombreux dégâts ont déjà été constatés dans le département, comme en témoignent des photos publiées dans les réseaux sociaux par les prévisionnistes de Météo Languedoc.

#Tempete : Dégâts importants signalés à la #GrandeMotte bateau retourné, suite rafales de #vent à 120 km/h. Images S. Lahbib/MétéoLanguedoc pic.twitter.com/e2ZDRebrFE — Météo Languedoc (@MeteoLanguedoc) March 6, 2017

#Tempete :dégâts signalés suite forte rafale de #vent à #Béziers (103 km/h) avec arbre déraciné Quai du Port Neuf. (L. Pérez/MétéoLanguedoc) pic.twitter.com/vBvgdFINaL — Météo Languedoc (@MeteoLanguedoc) March 6, 2017

Les vents encore forts jusqu’à demain

Ailleurs dans le département, d’autres valeurs importantes ont été enregistrées : 107 km/h à Saint-Jean-de-Minervois, 104 km/h à Murviel-lès-Béziers, 103 km/h à Saint-Martin-de-Londres et Soumont et 102 km/h à Prades-le-Lez et l’aéroport de Béziers-Vias. Depuis ce lundi matin, l’Hérault est en vigilance jaune. Selon Météo France, les vents seront encore forts ce lundi soir, la nuit prochaine et commenceront à faiblir mardi.

Dans le Gard, le vent a soufflé également très fort : les sapeurs-pompiers du département ont réalisé une trentaine d’interventions depuis le début de l’après-midi, notamment pour des chutes d’arbres sur la voie publique, des tuiles ou des objets menaçants de tomber…

