Si le taureau de Camargue est absent du Salon de l’Agriculture, qui se déroule en ce moment à Paris, le cheval Camargue, lui, est bien de la partie. Mais un manadier du Cailar, dans le Gard, a décidé d’aller un peu plus loin. Renaud Vinuesa a décidé samedi de quitter la Porte de Versailles, pour aller faire un tour en ville, sur sa monture…

« Paris est à nous ! »

La vidéo postée sur Facebook a déjà été vue plus de 108.000 fois. Et le clou du spectacle, c’est quand le Gardois remonte les champs-Elysées, au beau milieu d’une circulation dense sur le dos de son cheval Camargue, crinière au vent.

Applaudi le long de son périple, le manadier s’exclame : « Paris est à nous ! C’est la Camargue en liberté ! ». « J’adore faire ça, ça crée des rencontres humaines inédites en plein Paris, confie-t-il à 20 Minutes. On s’est par exemple arrêté devant le voiturier d’un grand hôtel, on lui a demandé de garer le cheval, il a beaucoup rigolé… Puis on est allé manger dans une brasserie, on a fait rentrer le cheval à l’intérieur… »

