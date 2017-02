Montpellier

Mercredi soir, au Vigan, une petite commune du Gard, un homme n’a pas supporté d’être expulsé d’un bar par les patrons parce qu’il était ivre. Furieux et fortement alcoolisé, rapporte Objectif Gard, il est revenu quelques minutes plus tard, au volant de sa Jeep Cherokee, et a foncé en direction du petit café.

Deux blessés graves

La vitrine a explosé, et l’homme, âgé d’une cinquantaine d’années, s’est retrouvé au beau milieu de l’établissement, contre le comptoir, au volant de son bolide, aux alentours de 19h50. Trois clients qui se trouvaient là ont été blessés, dont deux grièvement, souligne le site d’actualité. Ils ont été évacués par les pompiers vers des hôpitaux de la région.

Le chauffard, lui, a été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour tenter de comprendre ce qu’il s’est réellement passé mercredi, un peu avant 20h, sur cette place du Vigan, d’habitude plutôt paisible.

