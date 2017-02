Montpellier

MUSIQUE Quelque 270 tickets seront mis en vente le 15 février, pour de nombreux spectacles à travers toute la France…

Le stade Pierre-Mauroy accueillera Bruno Mars. - Matt Sayles/AP/SIPA

Nicolas Bonzom Twitter

C’est une vente des plus étonnantes qui aura lieu le 15 février à l’hôtel des ventes de Montpellier (Hérault) : quelque 270 billets de concerts seront mis aux enchères à des prix bas, rapporte Midi Libre. Selon le quotidien régional, ces nombreux tickets, totalement légaux, ont été saisis au domicile d’un individu dans le cadre d’une enquête.

>> A lire aussi : Lille : Le grand n'importe quoi des ventes de places pour Bruno Mars

Des concerts complets

Les billets concernent des concerts dans toute la France, entre mars et septembre, pour notamment Soprano, Les Insus, Matmatah mais aussi plusieurs festivals, dont Rétro C Trop ou l’American Tour Fesival. L’hôtel des ventes mettra également aux enchères des billets pour des concerts qui se jouent à guichets fermés : Bruno Mars, le 8 avril à l’Arena de Montpellier, et Depeche Mode, au stade Mauroy de Lille le 29 mai.

Les mises à prix devraient être peu élevées. Les ventes seront à suivre le 15 février (dès 9h) à l’hôtel des ventes, mais aussi sur le site Web interencheres.com.

Mots-clés :