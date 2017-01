Montpellier

ÉMOTION Quinze ans après sa découverte par un promeneur, une alliance a été restituée à la famille d’un poilu mort à Verdun au cours de la Première guerre Mondiale, il y a cent deux ans…

Illustration alliance. - DURAND FLORENCE/SIPA

Jerome Diesnis Twitter

Cent deux ans après sa disparition, quinze ans après avoir été retrouvée par hasard, l’alliance de Léonce, un poilu décédé le 15 décembre 1916 à Verdun dans le boyau du poivre, a retrouvé la famille du défunt. L’histoire, racontée par Midi Libre, avait débuté en 2001, quand un agriculteur de la Meuse avait découvert le bijou en partant à la cueillette de morilles. A l’époque, l’absence de base de données accessible ne lui avait pas permis de retrouver la trace de son propriétaire de l’époque, malgré l’inscription à l’intérieur de l’alliance : « Marthe et Léonce, le 18/7/14 ».

L’émotion du petit-fils pour un grand-père qu’il n’a jamais connu

Quinze ans plus tard, Cédric Schwindt, un enseignant et ami de l’agriculteur lui a demandé des nouvelles de l’alliance au détour d’une conversation. Apprenant qu’elle n’avait pu être restituée à la famille du défunt, il s’était lancé dans de nouvelles recherches en s’aidant d’internet dont les données ont explosé entre temps. Une démarche fructueuse : l’alliance appartenait à Achille Léonce Bourrelly, un Gardois dont le second prénom était en fait le prénom d’usage.

La famille contactée, le petit-fils de Léonce, Alain, habitant Savignargues, dans le Gard, a retrouvé des documents de l’époque, une photo sépia de l’homme en tenue « bleu horizon » et le certificat de mariage de Léonce et Marthe, quinze jours avant la déclaration de guerre de l’Allemagne à la France. Ils se sont rendus sur place, en novembre 2016. « Ils sont venus, lui et sa femme. C’était fabuleux », témoigne Cédric Schwindt, à Midi Libre. « Là-haut, quand on visite, on a mal aux tripes », évoque Alain Bourrelly, qui a retrouvé avec émotion l’histoire d’un grand-père qu’il n’a jamais connu.

Mots-clés :