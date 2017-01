Montpellier

ANIMAUX Tandis que l’association a annoncé les projets qu’elle souhaite mettre en place avec l’argent récolté en novembre, l’humoriste clame qu’il ne veut plus entendre parler d’elle…

Rémi Gaillard est enfermé depuis vendredi dans une cage de la SPA. Depuis, les dons affluent et les adoptions n'ont jamais été aussi nombreuses. - Jérôme Diesnis / Agence Maxele Presse

Des deux côtés, on veut que la polémique cesse. Mais les relations, elles, n’ont jamais été aussi tendues entre Rémi Gaillard et la SPA de Montpellier (Hérault).

Tout avait pourtant bien commencé : en novembre, l’humoriste s’enfermait quatre jours dans une cage de Villeneuve-lès-Maguelone, et parvenait à réunir plus de 200.000 euros et à faire adopter des dizaines d’animaux. Depuis, une guerre froide s’est instaurée entre l’association et son bienfaiteur. En cause : les projets qui vont naître de ce pactole.

« Je ne peux pas rester lié à ce refuge »

Ce jeudi, la tension est montée encore d’un cran : sur Facebook, le trublion au 1,5 milliard de clics s’est fendu d’un message assez virulent. « Pour certains, la cause animale est un produit, (…) la chasse férocement gardée d’un club de profiteurs ne connaissant de lois que les seules décrétées par leur Conseil d’Administration (…) Après enquête, je ne peux pas rester lié à ce refuge. (…) Je ne regrette rien. Ni mon encagement. Ni mon engagement. J’y ai cru. J’ai bien fait d’y croire. Vous étiez tous là. (…) Il faut continuer à réfléchir, ne pas s’arrêter de proposer, de confronter, d’imaginer et il faut surtout agir pour devenir une référence du bien-être animal. (…) Je suis motivé. »

Un message dans lequel le Montpelliérain met le doigt sur ce qu’il appelle « une mascarade » au sein de l’association, en étayant son propos avec des exemples de ce qu’il présente comme des dysfonctionnements et en diffusant un mail interne.

De « grands espaces de vie pour les chiens »

Une charge violente, alors que quelques heures plus tôt, le refuge publiait un communiqué dans lequel son conseil d’administration précise qu’il « ne souhaite en aucun cas rentrer dans une polémique qui ne pourra que nuire à la protection animale ».

La structure détaille également les projets qu’elle va mettre en place avec l’argent récolté : un grand espace de détente pour les chiens, un parcours d’agility, un agrandissement de la chatterie, une amélioration de l’isolation et une mise en place du chauffage dans les cages pour améliorer les conditions de vie des animaux « à risques ». L’association fait même un pas vers Rémi Gaillard : dans le sens de sa proposition de créer de « vastes enclos », elle s’est engagée à demander à la métropole des terrains pour créer de « grands espaces de vie » pour accueillir des chiens « adaptés à la vie en groupe » : ces animaux seront « en liberté la journée » et de « retour au chaud la nuit ».

Face à la polémique qui gronde, la direction nationale de la SPA, la Société protectrice des animaux, a même tenu à se désolidariser de la tension ambiante. En fin d’année, l’association a expliqué que le refuge de Montpellier ne faisait en aucun cas partie du réseau de ses 53 refuges. Elle peut néanmoins utiliser le nom de « SPA de Montpellier » car le sigle n’a jamais été déposé, et a fini « par tomber dans le domaine public ».

