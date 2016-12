Clément Carpentier

Le skieur s’était engagé lundi sur un parcours constitué d’énormes bosses préparé dans la perspective de la Coupe du monde de freestyle qui se tiendra du 11 au 14 janvier à Font-Romeu. Emporté par sa vitesse et la difficulté du parcours, le jeune skieur a fait un saut qu’il n’a pas maîtrisé, retombant brutalement sur le dos, selon le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) d’Osséja.

« J’ai porté plainte pour négligence. Car ces deux grosses bosses qui ont été faites en vue du championnat du monde sont normalement destinées à des professionnels. Or, là, elles sont ouvertes à tout le monde », a déclaré Catherine Guillaumet, originaire de la Vienne et qui était en vacances en famille au moment du drame.

>> A lire aussi : Pyrénées-Orientales: Un skieur de 18 ans se tue sur une piste de freestyle à Font-Romeu

La mère se trouvait sur une piste verte longeant ces bosses avec son plus jeune fils quand son aîné s’est engagé sur cette piste de descente spécialement aménagée pour la Coupe du monde. « Il y a juste marqué - snowpark - en haut, c’est tout, aucun avertissement », a affirmé la mère.

« Il n’y a aucun matelas gonflable comme on peut le voir dans beaucoup de stations pour se réceptionner. Quand on voit les bosses d’en haut, elles ne paraissent pas si grandes. La deuxième, elle mesurait l’équivalent de cinq étages ! » a-t-elle ajouté.

>> A lire aussi : Il blesse gravement une skieuse sur les pistes: Cinq mois de prison avec sursis

C’est en arrivant sur cette deuxième et dernière bosse que le jeune homme, qui était sur des skis, a chuté. « C’est faux de dire que mon fils n’a pas contrôlé sa vitesse. Il a freiné pour la réduire sur le premier passage de bosse. C’est ce qui a fait qu’à l’arrivée de la deuxième bosse, au lieu d’avoir l’élan nécessaire pour faire un saut vers l’avant, le haut de la bosse l’a renvoyé en arrière. Il est tombé sur le dos et l’arrière de la tête », a-t-elle expliqué.

After winning the last year #SFRFreestyleTour, @oysteinbraten, will be back to compete in @font_romeu Pyrénées 2000 ! 🏆 #AFP @RedBullFrance pic.twitter.com/QNS8Dqxcx0