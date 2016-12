H.S.

Julien Sanchez, maire frontiste de la commune de Beaucaire dans le Gard, maîtrise visiblement l’art de la provocation. Ce lundi 26 décembre, l’élu a annoncé sur son compte Twitter la création d’une « rue du Brexit » dans sa municipalité.

Dans son message, il explique avoir voulu rendre « hommage au choix du peuple Britannique souverain », de quitter l’Union Européenne, une des principales revendications du parti de Marine Le Pen. Son tweet est complété par une copie de la décision prise par le conseil municipal, précisant, non sans ironie, que la toute nouvelle rue est située à proximité de la rue Robert Schuman. Un comble sachant que Schuman est considéré comme l’un des pères fondateurs de l’Union Européenne avec Jean Monnet.

Interrogé par l’hebdomadaire L’Express, le vice-président du parti Florian Philippot a expliqué que la démarche visait à montrer « l’attachement de la municipalité à la volonté démocratique des peuples », qualifiant le résultat du référendum britannique comme « un acte de libération, d’indépendance, qu’il est important de célébrer ».

