Les rebelles prorusses veulent créer un nouvel Etat pour remplacer l'Ukraine

Elles veulent rebaptiser le pays « Malorossia ». Les autorités séparatistes de l’Est de l’Ukraine, opposées au pouvoir de Kiev, ont annoncé mardi vouloir créer un nouvel état destiné à remplacer l’Ukraine, qui aurait sa capitale dans les régions sous leur contrôle.

D’après le projet présenté par les rebelles prorusses, ce nouveau pays, qui n’a aucune chance de voir le jour, serait formé à la suite d’un référendum organisé dans toute l’Ukraine et s’appellerait « Malorossia » (Petite Russie), un terme qui désignait à l’époque tsariste des territoires correspondant en gros à l’Ukraine moderne.

Il engloberait l’Ukraine actuelle à l’exception de la Crimée, annexée en mars 2014 par la Russie, et sa capitale serait Donetsk, l’un des bastions des séparatistes, tandis que Kiev n’aurait que le statut de « centre historique et culturel ».

Une Constitution du futur Etat a été présentée mardi par le dirigeant de la « république » rebelle de Donetsk (DNR), Alexandre Zakhartchenko. Publiée par l’agence de presse des séparatistes, celle-ci assure que des représentants des républiques unilatéralement proclamées de Donetsk et de Lougansk ainsi que de 19 régions ukrainiennes sont tombés d’accord pour « annoncer l’instauration d’un nouvel Etat, qui sera l’héritier de l’Ukraine ».

Sur Twitter, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Pavlo Klimkine a tourné en dérision ce « spectacle de foire (…) des marionnettes du Kremlin ».

Just as the Ukrainian delegation is in Georgia, the Kremlin is trying to do in Donbas what it has done in Abkhazia, we will not let them