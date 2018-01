Syrie: L'armée turque confirme le début de l'opération contre les forces kurdes en Syrie

CONFLIT La Russie s’est dite « préoccupée » et a appelé à la « retenue », après l’annonce du début de l’opération « Rameau d’olivier »…

Des soldats turcs en Syrie, le 4 octobre 2014. — Burhan Ozbilici/AP/SIPA

L'armée turque a confirmé ce samedi avoir lancé une offensive terrestre et aérienne dans la région d’Afrine, dans le nord de la Syrie, contre une milice kurde considérée par Ankara comme une organisation terroriste. « L’opération Afrine a commencé de facto sur le terrain », avait indiqué un peu plus tôt dans al journée le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Baptisée «Rameau d'olivier», l'opération, qui vise lesUnités de protection du peuple (YPG), a débuté à 14h GMT (15h à Paris). L'armée turque a précisé que l'opération serait menée «en respectant l'intégrité territoriale de la Syrie» et était fondée sur les droits de la Turquie en vertu du droit international. L’armée turque a procédé à des frappes contre des positions des YPG en Syrie et massé des centaines de soldats et des dizaines de blindés le long de la frontière.

«Moscou est préoccupée par ces informations», a réagi le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué après l'annonce turque. «Nous appelons les parties opposées à faire preuve de retenue», a-t-il souligné.

« Débarasser notre pays jde cette croûte de terreur qui essaye de nous assiéger »

Ankara accuse les YPG d’être la branche syrienne du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui mène une rébellion dans le sud-est de la Turquie depuis plus de trente ans et est considéré par Ankara et ses alliés occidentaux comme une organisation terroriste.

« Plus tard, étape par étape, nous débarrasserons notre pays jusqu’à la frontière irakienne de cette croûte de terreur qui essaye de nous assiéger », a promis dans un discours télévisé Recep Tayyip Erdogan. « Ensuite, ce sera Minbej » [autre ville syrienne sous contrôle kurde] », a précisé le président Erdogan qui a qualifié d'« armée de la terreur » le projet de force de 30.000 hommes, provenant en partie des YPG, sous l’égide des Etats-Unis pour protéger la frontière nord de la Syrie.

La perspective d’une offensive turque de grande envergure en Syrie préoccupe Washington, sachant que les YPG ont été un allié incontournable des Etats-Unis, partenaires de la Turquie au sein de l’Otan, dans la guerre contre Daesh. Elles ont joué un rôle majeur dans l’éviction des djihadistes de tous leurs principaux fiefs de Syrie.

« Un sérieux coup dur » pour la coalition dirigée par les Etats-Unis en Syrie ?

Une opération turque constituerait « un sérieux coup dur » pour la coalition dirigée par les Etats-Unis en Syrie, qui dépend encore lourdement des YPG pour stabiliser la région après la débandade de l’EI, selon l’analyste Anthony Skinner.

Des correspondants de l’AFP dans la ville frontalière de Reyhanli, dans la province turque de Hatay, ont vu samedi plusieurs nouveaux véhicules militaires se diriger vers la frontière. Reste que les analystes estiment qu’aucune offensive majeure ne peut être lancée en Syrie sans l’aval de la Russie, présente militairement dans la région et qui entretient de bonnes relations avec les YPG.