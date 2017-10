La ville de Raqqa n'est plus contrôlée par les combattants de l'organisation djihadiste Etat islamique.

L'Etat islamique a perdu un bastion stratégique selon le spécialiste de la Syrie Thomas Pierret, interviewé par «20 Minutes».

Après des mois de conflits, les combattants de l'organisation djihadiste Etat islamique (EI) ont perdu le contrôle de Raqqa, son bastion syrien. Les Forces démocratiques syriennes (FDS), une coalition dominée par les Kurdes et soutenues par Washington, ont annoncé ce mardi qu’elles contrôlaient désormais totalement la ville. Avec la chute de sa capitale syrienne, l’EI voit son territoire reculer davantage en Syrie. 20 Minutes a interrogé Thomas Pierret, maître de conférences à l’université d’Edimbourg et spécialiste de la Syrie.

Pourquoi la libération de Raqqa était-elle aussi importante pour la coalition ?

C’était de fait la capitale de l’EI. C’est là qu’il avait concentré ses instances de décision. A fortiori, après la chute de Mossoul en Irak, Raqqa était le bastion urbain le plus important de l’EI. C’était une ville importante pour l’organisation qui a mené une défense acharnée de Raqqa. Sa situation était stratégique, sur l’axe Est-Ouest. La proximité de la frontière turque permettait d’acheminer des ressources, des combattants étrangers, via des systèmes de contrebande, en tout cas jusqu’à la fermeture de la frontière au début de l’année 2017. Mais cela faisait quelques mois que Raqqa, qui était à l’origine au centre du dispositif de l’EI en Syrie, était devenue une ville plutôt périphérique pour l’organisation, car elle était encerclée.

Les territoires syriens contrôlés par l’EI sont-ils réduits à peau de chagrin ?

L’EI contrôle encore des territoires dans la zone Sud de la vallée de l’Euphrate en Syrie, dans la province de Deir Ezzor, près de la frontière irakienne. Ce sont des régions relativement peuplées [environ un million de civils y vivent selon l’ONG International Rescue Committee], avec beaucoup de villages, et l’EI les défend très peu. On l’a l’impression qu’il est en train de s’effondrer.

Que vont devenir les cadres et combattants de l’EI en Syrie ? Vont-ils fuir ?

J’ai du mal à imaginer que les décideurs de l’EI quittent la région. La propre histoire de leur organisation voudrait qu’ils retournent à la clandestinité en continuant de mener leurs opérations.

Quant aux combattants, que certains aillent chercher d’autres terrains de jeu, c’est possible. Mais une grande partie des combattants ne sont pas des transnationaux : beaucoup sont irakiens, ont toujours vécu dans cette région, je les imagine mal aller en Libye ou dans le Sinaï. Ce serait plus probable en ce qui concerne les combattants étrangers de l’EI.

Quels sont les enjeux à Raqqa après cette libération ?

Il y a deux problèmes principaux. D’abord, l’administration de Raqqa, une ville arabe, par les forces qui viennent de la conquérir, une coalition dominée par les Kurdes du PYG. Vont-ils réussir à gérer cette ville ?

Des combattants des Forces démocratiques syriennes (FDS), une coalition armée menée par les Kurdes et soutenue par les Etats-Unis, fêtent leur prise de Raqqa, dans la ville. (photo publiée le 17 octobre 2017) - AP/SIPA

L’autre question repose sur les ambitions du régime syrien et des alliés sur Raqqa ? Les Etats-Unis vont-ils défendre leurs alliés kurdes pour leur permettre de garder une administration autonome, ce qui gênerait le régime syrien et le régime iranien, que Washington veut désormais isoler, ou les laisser tomber ? La question est débattue actuellement au sein des think tanks américains.

Propos recueillis par Laure Cometti