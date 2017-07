Syrie: Une ville assiégée reçoit de l'aide pour la première fois en 5 ans

SYRIE Cette région rebelle assiégée constitue l'une des «zones de désescalade» désignées à la suite d'un accord en mai entre parrains du régime et des insurgés...

Un convoi humanitaire entre à al-Nachabiya, à l'est de Damas en Syrie, le 30 juillet 2017. — AMER ALMOHIBANY / AFP

« C’est la première fois qu’un convoi humanitaire entre à al-Nachabiya en cinq ans. » Une localité assiégée par le régime syrien à l’est de Damas, a reçu dimanche de l’aide de l’ONU pour la première fois depuis 2012, a indiqué une source au sein d’une agence onusienne impliquée dans cette livraison.

La localité d’al-Nachabiya se situe dans la Ghouta orientale, région rebelle assiégée qui constitue l’une des « zones de désescalade » désignées à la suite d’un accord en mai entre parrains du régime et des insurgés visant à parvenir à un cessez-le-feu durable en Syrie. Selon la même source, de l’aide alimentaire et non alimentaire a été livrée à 7.200 personnes, quelques jours après la livraison d’aide ailleurs dans la Ghouta.

L’aide « insuffisante » dans cette région assiégée en partie depuis 2013

L’arrêt des combats dans certaines « zones » de la Ghouta orientale avait été annoncé par l’armée syrienne le 22 juillet, peu après l’annonce par Moscou, allié du régime, d’un accord pour sécuriser cette enclave rebelle. La Russie avait annoncé mardi avoir livré plus de 10.000 tonnes d’aide humanitaire dans la Ghouta.

Mais selon la source onusienne, l’aide reste de manière générale « insuffisante » dans cette région, assiégée en partie depuis 2013 et totalement depuis 2016. Plus de 330.000 personnes ont été tuées en Syrie depuis le début de la guerre en 2011.