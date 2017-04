Monde

MONDE Les ministres des Affaires étrangères du G7 sont réunis ce mardi en Italie...

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault était à Londres au lendemain de l'attentat - ADRIAN DENNIS / AFP

20 Minutes avec AFP

Les ministres des Affaires étrangères du G7 sont tous d’accord pour reconnaître qu’aucune solution n’est possible en Syrie tant que le président Bachar al-Assad sera au pouvoir, a déclaré le chef de la diplomatie française Jean-Marc Ayrault.

>> A lire aussi : «Mon attitude vis-à-vis d'Assad a changé» a déclaré Donald Trump...

L’ensemble des participants au G7 et à la réunion élargie avec plusieurs pays arabes (Qatar, Jordanie, Emirats arabes unis, Arabie saoudite) et Turquie ont insisté pour dire qu'« il n’y a pas d’avenir de la Syrie possible avec Bachar al-Assad », a-t-il déclaré lors d’un point de presse.

Mots-clés :