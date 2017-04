C.P.

Un coup dur pour l’armée syrienne et tout un symbole pour Washington. Cette nuit, vers 00h40 GMT (2h40 en France), la base aérienne de l’armée syrienne d’al-Chaayrate, dans la province centrale de Homs,a été frappée par 59 missiles Tomahawk tirés par les navires américains USS Porter et USS Ross, qui se trouvaient en Méditerranée orientale.

Pour les Etats-Unis, qui entendaient riposterà l’attaque chimique présumée imputée mardi au « dictateur Bachar al-Assad », cette cible était d’abord hautement symbolique. Dans une adresse solennelle à la télévision depuis sa résidence en Floride, Donald Trump a expliqué que ces frappes étaient « associées au programme » d’armes chimiques de Damas et « directement liées » aux événements « horribles » de mardi. Selon le Pentagone, les services de renseignement américains ont établi que les avions qui ont mené l’attaque chimique contre la localité de Khan Cheikhoun étaient partis de cette base

Par ailleurs, la base était connue comme un lieu de stockage d’armes chimiques avant 2013 et le démantèlement de l’arsenal chimique syrien, a indiqué le capitaine de vaisseau Jeff Davis, un porte-parole du Pentagone.

