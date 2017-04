Monde

MONDE Suivez la situation en direct alors que les Etats-Unis ont répondu à l'attaque chimique menée par Damas mardi...

Le président américain Donald Trump annonce avoir ordonné une frappe ciblée en Syrie, le 6 avril 2017. - Alex Brandon/AP/SIPA

Philippe Berry Google+

Twitter

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

5h00: Moscou a manqué à ses responsabilités en Syrie, accuse le secrétaire d'Etat américain

La Russie a manqué à ses responsabilités en Syrie, a accusé jeudi le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson, mais elle a été avertie à l'avance de la frappe américaine sur une base syrienne pour éviter que ses militaires sur place ne soient touchés.

4h50 : Moscou prévenu à l’avance de la frappe américaine

« Les Russes ont été prévenus à l’avance » de la frappe d’une soixantaine de missiles sur la base aérienne syrienne, via la ligne de communication spéciale établie entre militaires américains et russes pour éviter les incidents en Syrie, a indiqué le porte-parole du Pentagone Jeff Davis. Depuis 2015, Moscou a déployé du matériel et des agents en Syrie, notamment des systèmes de défense sol-air et des chasseurs.

4h40: La volontée de Trump «d'agir quand des pays franchissent la ligne»

La frappe en Syrie montre la volonté de Trump d'agir quand des pays «franchissent la ligne», a indiqué le secrétaire d'Etat, Rex Tillerson.

4h30: La frappe américaine a provoqué des «pertes», selon la télévision d'Etat syrienne

«L'une de nos bases aériennes dans le centre du pays a été visée à l'aube par un missile tiré par les Etats-Unis, provoquant des pertes», a signalé la source militaire citée par la télévision d'Etat syrienne, sans préciser s'il s'agit de pertes humaines ou matérielles.

4h15 : Courte déclaration de Donald Trump, qui lance un avertissement au « dictateur syrien Bachar el Assadd »

Le président s’est exprimé depuis sa résidence de Mar-a-lago, en Floride, où il reçoit le président chinois.

Trump on Syria strikes: It is in the U.S. national security interest to prevent the spread & use of chemical weapons https://t.co/hFEzNGM36F — Bradd Jaffy (@BraddJaffy) April 7, 2017

« Mardi, le dictateur syrien Bachar al-Assad a lancé une horrible attaque avec des armes chimiques contre des civils innocents en utilisant un agent neurotoxique mortel ». Dénonçant une « attaque barbare », Donald Trump a « ordonné une frappe militaire ciblée contre la base aérienne depuis laquelle l’attaque chimique a été lancée ». Selon lui, il n’y a « aucun doute que la Syrie a utilisé des armes chimiques interdites et a ignoré les avertissements du Conseil de sécurité ». « Les précédenttes tentatives pour changer le comportement d’Assad ont échoué dramatiquement ». Il conclut : « God bless America and the entire world ». Un virage à 180° pour une président qui avait fait campagne sur des thèses isolationistes.

4h05: John McCain salue le raid

Statement with @SenJohnMcCain on military strikes in Syria. pic.twitter.com/kSzaEBifhI — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) April 7, 2017

Le sénateur républicain et son compère Lindsey Graham saluent «le professionalisme» des forces armées américaines. Selon eux, Donald Trump a envoyé un message, «que les Etats-Unis ne vont plus rester passifs face à Assad».

4h05: La télévision syrienne qualifie les frappes américaine «d'agression»

La télévision d'Etat syrienne a qualifié vendredi d'«agression» les frappes américaines contre une base aérienne du régime, évoquant plus d'une cible. «Agression américaine visant des cibles militaires syriennes avec plusieurs missiles», a alerté la chaîne sitôt après l'annonce américaine.

4h00: Washington accuse Damas d'avoir utilisé un agent neurotoxique de type sarin

Pour ces attaques, le régime Assad a utilisé un agent neurotoxique «qui a les caractéristiques du sarin», a affirmé un haut responsable de la Maison Blanche sous couvert d'anonymat. Selon NBC News, les radars américains ont apporté la preuve que des avions de l'armée syrienne avaient procédé au raid de mardi.

« Quelque chose doit se passer », déclarait Donald Trump jeudi après-midi. Sa réponse ne s’est pas fait attendre : dans la nuit de jeudi à vendredi, les Etats-Unis ont lancé une frappe de « plusieurs dizaines » de missile Tomahawk contre une base aérienne de Syrie, a annoncé le Pentagone.

La frappe, a été menée avec 59 missiles et a visé la base aérienne de Shayrat, près d’Homs, qui est « associée au programme » syrien d’armes chimiques et « directement liée » au raid « horrible » de mardi, qui a fait 86 morts, dont 30 enfants.

Mots-clés :