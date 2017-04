Monde

MONDE Le président américain examine plusieurs options compliquées par le facteur russe...

Donald Trump à la Maison Blanche aux côtés du roi Abdallah II de Jordanie, le 5 avril 2017. - A.HARNIK/AP/SIPA

Philippe Berry Google+

Twitter

« Quelque chose doit se passer. » A bord d’Air Force One, Donald Trump est resté vague. Mais celui qui a fait campagne sur des promesses isolationnistes a « changé d’avis » sur le régime de Bachar al Assad après l’attaque chimique dans le nord-ouest de la Syrie qui a fait au moins 86 morts, dont 30 enfants, mardi. Alors que son secrétaire d’Etat, Rex Tillerson, a promis « une réponse appropriée », Washington n’a, pour l’instant, pas fourni de détails. Mais selon des responsables américains, une action militaire est sur la table. Reste à en connaître la nature et à voir l’attitude de Moscou, qui rejette pour l’instant une simple résolution à l’ONU pour condamner Damas. Tard jeudi soir, la Russie a d'ailleurs mis en garde contre une éventuelle intervention militaire, affirmant qu'il pourrait y avoir "des conséquences négatives". "S'il y a des actions militaires toute la responsabilité sera sur les épaules de ceux qui auront initié une telle entreprise tragique et douteuse", a déclaré l'ambassadeur russe à l'ONU, Vladimir Safronkov.

Les missiles de croisières tiennent la corde

Alors que Donald Trump reçoit le président chinois à sa résidence de Mar-a-lago, en Floride, jeudi et vendredi, le président américain devait être briefé dans la soirée par son secrétaire à la Défense, le général Mattis, sur différentes options. Selon les sources de CNN, il y a quatre possibilités :

Une action symbolique limitée, sans doute via quelques tirs contre des cibles militaires syriennes, pour lancer un avertissement à Assad. Une campagne plus ambitieuse via des bombardements ou des missiles de croisières pour porter un coup à l’arsenal syrien, y compris chimique. L’instauration d’une « no-fly zone » pour empêcher les raids aériens du régime et/ou la mise en place de zones sécurisées pour protéger civils et réfugiés. L’envoi de troupes au sol.

Présence de forces russes

L’envoi de « boots on the ground » semble peu probable après les guerres en Irak et en Afghanistan. Selon Reuters, une combinaison des solutions 2 et 3 tient la corde, et Hillary Clinton a, appelé à « détruire » les bases aériennes du régime syrien, lors d’un sommet des femmes à New York, jeudi soir.

En 2013, Obama avait considéré des tirs mais Assad avait finalement accepté de rendre ses armes chimiques. Le problème, c’est que la situation sur le terrain s’est depuis compliquée car la Russie soutient militairement le régime syrien. Moscou a déployé un système de défense sol-air en 2015 et envoyé des avions dans le cadre de la lutte contre Daesh. En octobre 2016, le ministère russe de la Défense avait averti qu’en cas de frappes, « les systèmes de défense aérienne n’auraient pas le temps d’identifier l’origine, et la réponse serait immédiate ».

Un tir de missile Tomahawk depuis l'USS Barry, lors de l'action contre le régime de Khadafi en 2011. - US NAVY

Washington pourrait utiliser des bombardiers furtifs, mais une telle campagne est très coûteuse. Actuellement, les Etats-Unis ont également deux destroyers dans l’Est de la Méditerranée, les USS Ross et Porter, capables de tirer des missiles Tomahawk comme contre Kadhafi en 2011. Mais il y a un grand risque : toucher des agents opérationnels russes.

A l’ONU, le vote prévu jeudi pour condamner le raid attribué au régime syrien a encore été repoussé. L’ambassadrice américaine aux Nations Unies, Nikki Haley, avait averti mercredi qu’en cas d’impasse, les Etats-Unis pourraient passer outre avec une action unilatérale. Moins de 100 jours après son accession au pouvoir, voici le premier véritable test international pour Donald Trump.

Mots-clés :