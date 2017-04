Gros changement de ton de la part de Donald Trump. Mercredi, le président américain a estimé que le régime de Bachar al-Assad avait « plus que franchi la ligne rouge », au lendemain de l’attaque chimique présumée qui a fait 72 morts, dont 20 enfants. Après les vives condamnations de l’ambassadrice américaine à l’ONU, un peu plus tôt, Washington durcit la rhétorique. Reste à savoir si les mots seront suivis d’action.

>> A lire aussi : «Aucun doute, c’est du gaz sarin, 500 fois plus létal que le cyanure»

Trump on Syria attack: “it crossed a lot of lines for me … many, many lines —beyond a red line”



What does that mean as far as U.S. policy? pic.twitter.com/IHTaLwcSVV