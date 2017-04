Monde

CONFLIT « 20 Minutes » résume ce que l'on sait sur «l'attaque chimique» à Khan Cheikhoun...

Le raid aérien a fait 58 morts dont 11 enfants, dans la ville de Khan Cheikhoun le 4 avril 2017. - Msallam ABDALBASET / AFP

Manon Aublanc

L’opposition syrienne a accusé le régime de Bachar al-Assad d’avoir mené une attaque « chimique », ce mardi matin, qui a fait au moins 58 morts et près de 170 blessés dans un fief rebelle et jihadiste du nord-ouest, selon une ONG.

>> A lire aussi : Suivez la situation en Syrie en direct par ici

Que s’est-il passé ?

58 personnes, dont 11 enfants, seraient mortes, dans la ville de Khan Cheikhoun dans la province d’Idleb, lors d’un raid aérien qui a émis du « gaz toxique », selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), citant des sources médicales dans la ville.

L’OSDH a indiqué que les personnes étaient décédées en raison des effets du gaz, notamment par suffocation, mais elle n’était pas en mesure de donner la nature de ce gaz. Des sources médicales dans la ville citées par l’OSDH ont également fait état d’évanouissements, de vomissements et de présence de mousse dans la bouche des blessés. Il a par la suite rapporté que cet hôpital avait été bombardé, provoquant d’importantes destructions et la fuite de médecins parmi les décombres.

>> A lire aussi : La France réclame des «sanctions» contre des actes «inhumains» après l'attaques chimiques en Syrie

Qui est mis en cause ?

La Coalition nationale, importante composante de l’opposition syrienne, a accusé le régime d’avoir utilisé des « obus contenant du gaz chimique ». Elle a demandé au Conseil de sécurité de l’ONU de « convoquer une réunion urgente (…) et d’ouvrir une enquête immédiate ». Le régime n’avait pas communiqué sur ces frappes à la mi-journée. L’OSDH, basée en Grande-Bretagne et disposant d’un vaste réseau de sources en Syrie, n’était pas non plus en mesure de dire si les raids étaient le fait d’avions de l’armée syrienne ou de ceux de la Russie, alliée du régime.

La province d’Idleb, largement contrôlée par une alliance de rebelles et des djihadistes, est régulièrement la cible de frappes du régime, et de l’aviation russe. Elle a également été touchée par des raids de la coalition antidjihadistes dirigée par les Etats-Unis. Le gouvernement syrien dément utiliser des armes chimiques dans une guerre qui a déjà fait plus de 320.000 morts depuis mars 2011. Il a ratifié la Convention sur l’interdiction des armes chimiques en 2013.

>> A lire aussi : L'OIAC estime que Daesh est en mesure de fabriquer ses propres armes chimiques

Quelles sont les réactions ?

L’opposition syrienne avait appelé ce mardi matin le Conseil de sécurité de l’ONU à ouvrir une « enquête immédiate » sur l’attaque menée, selon elle, par le régime de Bachar al-Assad dans le nord-ouest du pays.

Paris n’a pas tardé à réagir en demandant, ce mardi, une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU, après une « nouvelle attaque chimique particulièrement grave » en Syrie, a annoncé ce mardi le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault : « Les premières informations font état d’un grand nombre de morts, y compris des enfants », a affirmé dans un communiqué le ministre, qui précise avoir « demandé la convocation d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité ».

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré ce mardi à son homologue russe Vladimir Poutine, lors d’un entretien téléphonique, que l’attaque « chimique » était « inhumaine » et menaçait le processus de paix, selon des responsables turcs : « Indiquant que ce type d’attaques inhumaines étaient inacceptables, le président Erdogan a souligné que celles-ci pouvaient risquer de gâcher tous les efforts fournis dans le cadre du processus d’Astana » visant à une fin du conflit, ont indiqué sous anonymat ces responsables au sein de la présidence turque.

Mots-clés :