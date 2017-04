O. G. avec AFP

16h39: François Hollande pointe la «responsabilité morale» des «alliés» de Bachar al-Assad

Le Président français a évoqué mardi «la responsabilité» du président syrien Bachar al-Assad dans le «massacre» qui a fait au moins 58 morts dans une attaque chimique présumée sur une ville rebelle au nord-ouest du pays, dans un communiqué publié par l'Elysée. Le chef de l'Etat a par ailleurs pointé «la complicité» et «la responsabilité morale» de ses «alliés», sans citer de pays.

16h24 : Le régime syrien utilise-t-il encore des armes chimiques en Syrie ?

Le gouvernement syrien dément avoir utilisé des armes chimiques dans une guerre qui a déjà fait 310.000 morts depuis mars 2011. Mais les soupçons existent toujours aujourd’hui…

L’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), mandatée par l’ONU est chargée d’enquêter sur des allégations d’utilisation d’armes chimiques en Syrie depuis que le gouvernement de Bachar al-Assad a ratifié la Convention sur l’interdiction des armes chimiques en 2013.

Elle a indiqué début mars enquêter sur huit attaques présumées au gaz toxique commises depuis le début de 2017. Elle examine également « plus de vingt » accusations sur l’utilisation d’armes chimiques entre août et mi-novembre, avait expliqué le directeur général Ahmet Üzümcü, dans une interview exclusive à l’AFP fin 2016.

Une mission d’enquête de l’ONU et de l’OIAC a déjà déterminé que le régime syrien avait mené au moins trois attaques au chlore en 2014 et 2015. Les enquêteurs ont également déterminé que les jihadistes du groupe Etat islamique (EI) avaient eux aussi utilisé du gaz moutarde en 2015.

Et pour le démantèlement ? L’organisation a supervisé la destruction de 95 % du stock mondial d’armes chimiques depuis sa création en 1997, dont celle de l’arsenal d’armes chimiques déclaré par le régime syrien en septembre 2013 sous la pression internationale.

16h21: «La principale responsabilité repose sur le régime», assure la chef de la diplomatie de l'UE

«Aujourd'hui, les nouvelles sont horribles», a déclaré mardi Federica Mogherini la chef de la diplomatie de l'UE à des médias en marge d'une conférence internationale à Bruxelles sur la reconstruction de la Syrie.

«C'est un rappel tragique que la situation sur le terrain continue d'être dramatique dans de nombreuses parties de la Syrie», a-t-elle souligné.

«Evidemment, la principale responsabilité repose sur le régime, tout d'abord parce qu'il a la responsabilité principale de protéger son peuple et non de l'attaquer», a-t-elle estimé.

«La première priorité est, comme dans tout conflit, d'arrêter les combats», a martelé Mme Mogherini, insistant sur la nécessité, aux yeux de l'Union européenne, que les belligérants «rendent des comptes» alors que l'ONU dénonce de longue date les crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui font couler le sang en Syrie.

15h38 : Une source de sécurité syrienne dénonce une « calomnie »

Le régime syrien n'a pas réagi de façon officielle. Mais un haut responsable des services de sécurité syriens sous couvert d’anonymat assure que les accusations visant le régime syrien qui aurait mené une attaque «chimique» est une «calomnie».

« Il s’agit d’une calomnie (…), les hommes armés (ndlr : les insurgés) tentent de remporter une (victoire) médiatique après avoir échoué à remporter (une victoire) sur le terrain ».

15h20: Boris Johnson a jugé les rapports «horribles» sur l'«attaque aux armes chimiques»

Le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson a jugé mardi «horribles» les rapports faisant état d'«une attaque aux armes chimiques» en Syrie, appelant à ce que «les auteurs rendent des comptes».

Horrific reports of chemical weapons attack in #Idlib #Syria. Incident must be investigated & perpetrators held to account