Monde

COALITION Mahmud al-Isawi était un membre de la structure médiatique et de renseignement des djihadistes...

Un avion Rafale français se prépare à quitter le porte-avions Charles-de-Gaulle engagé dans la coalition internationale pour lutter contre Daesh, le 9 décembre 2016. - STEPHANE DE SAKUTIN-POOL/SIPA

20 Minutes avec AFP

La coalition militaire menée par les Etats-Unis contre le groupe Etat islamique (EI) a tué le 31 décembre un cadre du groupe djihadiste, Mahmud al-Isawi, au cours d'un bombardement aérien dans la ville syrienne de Raqa, a-t-elle annoncé vendredi dans un communiqué.

>> A lire aussi : Daesh se retire de Palmyre après de violents raids russes

Le seizième membre «important» tué

Mahmud al-Isawi était un membre de la structure médiatique et de renseignement des djihadistes qui «contrôlait le flot d'instructions et de ressources entre les zones tenues par l'EI et les dirigeants de l'EI», selon le communiqué diffusé par le Centcom, le commandement militaire américain au Moyen-Orient.

Ce djihadiste est le seizième membre «important» de l'EI a avoir été tué par les forces de la coalition en 2016, précise le Centcom. Il s'était relocalisé à Raqa après avoir quitté Fallujah (Irak).

La capacité de Daesh à mener des attaques transfrontalières dégradée

«Sa mort, ajoutée aux morts successives parmi les autres dirigeants de l'EI qui préparaient des attaques terroristes, a dégradé la capacité de Daesh à mener des attaques transfrontalières et force Daesh à se concentrer sur sa sécurité interne», ajoute le Centcom.

Le conflit en Syrie a fait plus de 310.000 morts depuis mars 2011. Il a également provoqué une grave crise humanitaire dans de nombreuses régions où des millions de personnes ont été déplacées.

>> A lire aussi : La satire de la BBC «Real Housewives of » Daesh provoque un vif débat

Mots-clés :