CONFLIT L’organisation djihadiste Front Fateh al-Cham est exclue de la trêve en vigueur en Syrie depuis jeudi…

Des militants du Front Al-Nosra à Idleb, en Syrie, en novembre 2014. - Anonymous/AP/SIPA

C’est une lourde perte qui va affaiblir les djihadistes. Au moins 25 membres du groupe Front Fateh al-Cham, dont plusieurs chefs, ont été tués ce mardi dans un raid aérien contre un siège de cette ex-branche syrienne d’Al-Qaïda dans la province d’Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie.

L’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH) a affirmé que le raid avait visé « l’un des sièges les plus importants du groupe en Syrie ».

Coalition internationale ou armée russe ?

« Ils ont été tués près de la localité de Sarmada où ils tenaient une réunion », a indiqué le directeur de l’OSDH, Rami Abdel Rahmane, sans être en mesure de déterminer « qui de la coalition internationale sous commandement américain ou de la Russie avait mené la frappe ». Les aviations de la coalition et de la Russie mènent souvent des raids contre ce groupe jihadiste allié à plusieurs groupes rebelles dans cette province.

Le Front Fateh al-Cham a accusé la coalition internationale d’être à l’origine du raid, évoquant « plus de 20 morts », dans un message sur l’application cryptée Telegram. Cette organisation djihadiste est exclue d’une trêve en vigueur en Syrie depuis jeudi et parrainée par la Russie, alliée du régime syrien, et la Turquie, soutien des insurgés. La province d’Idleb est en grande majorité aux mains de Fateh al-Cham et des groupes rebelles qui lui sont alliés.

