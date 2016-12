Monde

CONFLIT Plusieurs accrochages se sont produits à peine deux heures après le début de la trêve…

Des rebelles syriens à l'entrée de Hama en Syrie.

Théoriquement, plus aucun combat ne devait avoir lieu en Syrie après le début de la trêve, ce jeudi à minuit. Mais dans les faits, plusieurs combats ont été signalés, à peine deux heures après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu.

Dans la nuit, des accrochages ont été signalés dans la province de Hama (nord). « Le cessez-le-feu est respecté dans la plupart des régions de Syrie (…) mais des factions islamistes ont attaqué des positions du régime près de la ville chrétienne de Mahrada », a indiqué Abdel Rahman, chef de l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH). Selon lui, « des petits groupes rebelles et des forces loyalistes cherchent à détruire la trêve ».

Deux villages pilonnés

L’un des porte-parole du groupe rebelle Djaïch al-Nasr, Mohammed Rachid, a affirmé quant à lui que les troupes du régime de Bachar al Assad avaient violé la trêve en pilonnant les villages d’Atchan et de Skeïk, dans la province d’Idlib, qui jouxte celle de Hama.

Le cessez-le-feu est entré en vigueur jeudi à minuit (22h GMT) avant l’ouverture de négociations de paix, en vertu d’un accord conclu sous l’égide de la Russie et de la Turquie, sans les Etats-Unis. L’accord, qui n’implique pas ceux que les parties désignent comme « terroristes », tel le groupe Etat islamique (EI), avait été annoncé dans la journée par le président russe Vladimir Poutine et confirmé par l’armée syrienne et la Coalition nationale syrienne (CNS), principale composante de l’opposition en exil.

