CONFLIT Des pourparlers se sont tenus ces dernières semaines à Ankara entre la Russie, la Turquie et l’opposition syrienne…

Des chars turcs dans le nord de la Syrie. - BULENT KILIC / AFP

Une trêve se dessine en Syrie. La Turquie et la Russie se sont entendues sur un accord de cessez-le-feu qui devrait entrer en vigueur à minuit dans tout le pays, a annoncé ce mercredi l’agence progouvernementale Anadolu.

Le plan vise à étendre à l’ensemble du pays le cessez-le-feu instauré il y a deux semaines à Alep, grâce à des négociations parrainées par Moscou et Ankara qui ont permis l’évacuation des civils des quartiers rebelles de la deuxième ville de Syrie.

Les « groupes terroristes » exclus de l’accord

Tout comme de précédents accords de cessez-le-feu négociés par les Etats-Unis et la Russie, celui-ci exclut les « groupes terroristes ».

En cas de succès, cet accord devrait être la base des négociations politiques entre le régime et l’opposition que Moscou et Ankara veulent organiser à Astana au Kazakhstan, selon l’agence Anadolu. L’agence ne précise pas quand et comment cet accord de cessez-le-feu a été conclu, mais des pourparlers se sont tenus ces dernières semaines à Ankara entre la Russie, la Turquie et l’opposition syrienne.

La Russie et la Turquie sont très actives en Syrie où elles soutiennent des parties adverses, Ankara soutenant les rebelles tandis que Moscou, tout comme l’Iran, est un proche allié du régime de Damas. Mais les deux pays se sont engagés dans une coopération étroite en Syrie ces derniers mois, en même temps que se sont réchauffées leurs relations.

