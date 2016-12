Monde

GUERRE Le régime remporte ainsi sa plus grande victoire face aux rebelles depuis le début de la guerre en 2011…

Alep (Syrie), le 14 décembre 2016. Des militaires de l'armée régulière avancent pour reprendre les quartiers tenus par les rebelles. - George OURFALIAN / AFP

20 Minutes avec AFP

Alep est de nouveau entre les mains du régime syrien. Les forces armées du président Bachar al-Assad ont repris ce jeudi le contrôle total de la deuxième ville du pays, remportant sa plus grande victoire face aux rebelles depuis le début de la guerre en 2011.

«Un tournant stratégique»

L'armée syrienne a fait cette annonce officielle jeudi soir après la sortie du dernier convoi de rebelles et de civils d'Alep-Est, ex-fief rebelle de la métropole tombé après un mois d'une violente campagne de bombardements aériens et terrestres. «Le commandement général des forces armées annonce le retour de la sécurité à Alep après sa libération du terrorisme et des terroristes et la sortie de ceux (...) qui y restaient», a annoncé un communiqué de l'armée lu par un général à la télévision d'Etat.

«Cette victoire représente un tournant stratégique (...) dans la guerre contre le terrorisme», a ajouté le communiqué.

Des tirs de célébration ont été entendus

Elle «souligne la capacité de l'armée syrienne et ses alliés à remporter la bataille contre les groupes terroristes et pose les bases d'une nouvelle phase pour chasser le terrorisme de tout le territoire de la République arabe syrienne».

Aussitôt l'annonce faite, des tirs de célébration ont été entendus par le correspondant de l'AFP à Alep.

