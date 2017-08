Washington donne 48 heures à Moscou pour fermer le consulat russe à San Francisco

La guerre diplomatique continue. Les Etats-Unis ont donné jusqu’à samedi à la Russie pour fermer son consulat général à San Francisco ainsi que deux annexes de ses services, à Washington et New York, en riposte à la réduction drastique du personnel diplomatique américain en Russie.

Dans un communiqué publié jeudi, le département d’Etat américain assure vouloir « mettre un terme au cercle vicieux » qui ne cesse de détériorer les relations entre les Etats-Unis et la Russie, et espère que sa décision n’entraînera pas « de nouvelles représailles ».

Fin juillet, Vladimir Poutine a annoncé le renvoi de 755 diplomates américains – environ 40 % des effectifs présents en Russie – après l’adoption de nouvelles sanctions américaines contre Moscou par le Congrès.

Donald Trump, qui n’avait pas le choix, a signé le texte tout en le dénonçant, estimant que les relations avec la Russie allaient se détériorer. Dans la foulée, le Premier ministre russe, Dmitri Medvedev, avait attaqué « la faiblesse absolue » de l’administration Trump « humiliée » par son Congrès.

The Trump administration has shown its total weakness by handing over executive power to Congress in the most humiliating way