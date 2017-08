Les services secrets russes ont annoncé ce jeudi l’arrestation de deux membres présumés de Daesh qui se préparaient à perpétrer des attaques suicide et à la hache vendredi à Moscou, lors de la rentrée scolaire.

Selon un communiqué du FSB (ex-KGB), les deux hommes, « originaires d’Asie centrale », ont été arrêtés alors qu’ils planifiaient « des actes terroristes dans des lieux très fréquentés le 1er septembre ». L’un devait poignarder des civils, l’autre devait être un « kamikaze ».

Souvenir du drame de Beslan

Les chaînes de télévision ont montré des images fournies par les autorités dans lesquelles un homme dit au FSB être venu « faire le djihad » et « se faire exploser selon les ordres de [l’organisation] Etat islamique ». Les images montrent également une hache destinée à frapper des civils et une boîte Tupperware reliée à un téléphone.

Le 1er septembre est le jour de la rentrée scolaire en Russie. C’est un jour de fête où traditionnellement familles et enfants se rendent ensemble et en nombre à l’école.

Deux attaques en août

C’est aussi une date marquée au fer rouge en raison du drame de Beslan. Le 1er septembre 2004, un commando islamiste, composé de Tchétchènes et d’Ingouches, avait fait irruption dans une école d' Ossétie du nord et y avait pris en otages 1.200 personnes. A la fin de l’opération des forces de l’ordre, plus de 330 civils avaient été tués, dont 186 enfants.

Daesh a revendiqué en août deux attaques au couteau en Russie. Le 19 août, un jeune homme a poignardé sept personnes en pleine rue à Sourgout, en Sibérie occidentale. Le 28 août, deux hommes ont attaqué au couteau des policiers au Daguestan, république instable du Caucase russe, en tuant un et en blessant un autre avant d’être abattus.

20 Minutes avec AFP