Russie: Un homme armé d'un couteau abattu par la police après avoir blessé sept personnes

Un homme a été abattu par les forces de police après avoir blessé au couteau sept personnes ce samedi, à Surgut, en Russie. Les motivations et les circonstances de l'agression ne sont pour le moment pas connues mais la police, qui est parvenue à identifier l'auteur des faits présumés, indique ne pas privilégier la piste terroriste.

D'après le quotidien russi Noveta Gazeta, l'assaillant s'en serait pris à des passants avec son couteau. D'après Sputnik news, une enquête pour tentative de meurtres a été ouverte. Les personnes blessées auraient été hospitalisées pour des plaies de différentes gravités.

8 people hospitalized with wounds of different severity after #Surgut stabbing attack https://t.co/ao1xLmfU42 (photo @prosurgut) pic.twitter.com/EY5XC1az66