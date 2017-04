Monde

Manon Aublanc avec AFP

Huit personnes soupçonnées d’être impliquées dans l’attentat qui a fait ce lundi 13 morts à Saint-Pétersbourg, ont été arrêtées à Moscou et Saint-Pétersbourg, a annoncé ce jeudi le Comité d’enquête russe.

« Six personnes ont été arrêtées à Saint-Pétersbourg et deux à Moscou pour leur implication dans l’attentat », dans le cadre de l’enquête menée par le FSB (services de sécurité) et le ministère de l’Intérieur, a précisé le Comité dans un communiqué.

Des objets « importants pour l’enquête » saisis

Ces arrestations, les premières depuis l’attentat, ont été menées dans le cadre d’une « enquête complexe » du FSB (services de sécurité) et du ministère de l’Intérieur, a précisé le comité. Les enquêteurs ont saisi à leurs domiciles un « engin explosif identique à celui découvert à la station Plochtchad Vosstaniïa du métro de Saint-Pétersbourg », désamorcé à temps ce lundi, ainsi que des armes à feu et des munitions, selon la même source.

Les huit personnes nommées dans le communiqué portent des prénoms et noms venant d’Asie centrale. L’auteur présumé de l’attentat suicide, Akbarjon Djalilov, était né dans la région d’Och, au sud du Kirghizstan. Jeudi matin, le FSB a annoncé avoir désamorcé un « engin explosif artisanal » dans un immeuble de l’est de Saint-Pétersbourg, sans donner davantage de détails. Les enquêteurs ont également annoncé avoir saisi des « objets importants pour l’enquête » au domicile de « ressortissants de pays d’Asie centrale qui étaient en contact avec Akbarjon Djalilov ».

