PORTRAIT Les autorités kirghizes ont annoncé ce mardi matin qu’un kamikaze originaire de cette ex-république soviétique pourrait être responsable de l'explosion dans le métro de Saint-Pétersbourg…

TOPSHOT - Emergency services personnel walk at the entrance to Technological Institute metro station in Saint Petersburg on April 3, 2017. Around 10 people were feared dead and dozens injured Monday after an explosion rocked the metro system in Russia's second city Saint Petersburg, according to authorities, who were not ruling out a terror attack. / AFP PHOTO / Olga MALTSEVA - AFP

O. G. avec AFP

Après le choc, le temps du deuil et de l’enquête. Selon le tout dernier bilan, 14 personnes ont péri et 45 autres ont été blessées et hospitalisées dansl’attentat dans le métro de Saint-Pétersbourg. Les autorités ne précisent pas si un éventuel kamikaze figure au nombre des morts. Mais selon les autorités kirghizes, l’auteur de l’explosion serait un kamikaze originaire de ex-république soviétique. Si beaucoup de zones d’ombre perdurent sur le parcours de cet homme, voici quelques informations sur son profil.

Un Russe d’origine kirghize

Mardi matin, les services secrets du Kirghizstan, ex-république soviétique d’Asie centrale, ont affirmé que l’attentat avait été commis par un « kamikaze » d’origine kirghize.

Les services de sécurité ont même révélé le nom du suspect. « Le kamikaze dans le métro de Saint-Pétersbourg était un ressortissant kirghiz, Akbarjon Djalilov (…), né en 1995 », a assuré le porte-parole des services de sécurité kirghizes (GKNB), Rakhat Saoulaïmanov.

Une information a prendre avec précaution car elle n’a pas pour l’heure été confirmée par les autorités russes.

Il aurait vécu à Saint-Pétersbourg

« Il est probable qu’il a acquis la nationalité russe », a ajouté Rakhat Saoulaïmanov en précisant que ses services étaient en contact « étroit » avec leurs homologues des services de renseignement russes du FSB.

D’après un journal en ligne russe, Fontanka, cité par RT France, Akbarjon Djalilov résidait depuis six ans à Saint-Pétersbourg. Il avait, sur cette période, changé plusieurs fois de passeport.

Sur Twitter, plusieurs médias publient une photo de celui qui pourrait être à l’origine de l’explosion dans le métro de Saint-Pétersbourg.

#SaintPetersbourg l'auteur présumé de l'attentat serait un homme nommé Akbarjon Djalilov, selon AFP et Reuters https://t.co/P3kYQfRfQg pic.twitter.com/MFFZtFuZMx — RT France (@RTenfrancais) April 4, 2017

Un kamikaze djihadiste ?

L’homme présenté comme le kamikaze serait né dans la région kirghize d’Och, une zone qui a fourni un fort contingent de djihadistes kirghizes à Daesh. Quelque 600 ressortissants kirghizes ont rejoint les groupes djihadistes en Irak et en Syrie, notamment au sein de Daesh, selon le ministère de l’Intérieur du Kirghizstan.

L’attentat, qui n’a pas été revendiqué, intervient alors que l’EI a appelé à frapper la Russie après son intervention en soutien aux forces de Bachar al-Assad en Syrie, fin septembre 2015.

