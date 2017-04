Monde

LIVE Vivez en direct les événements au lendemain de l'explosion survenu dans le métro de Saint-Pétersbourg...

Des policiers et des pompiers près du lieu de l'attentat perpétré lundi dans le métro de Saint-Saint-Pétersbourg - CHINE NOUVELLE/SIPA

C. Ape.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

L’ESSENTIEL

Une explosion a eu lieu lundi à 14h40 (13h40 heure de Paris) dans un wagon du métro entre deux stations d’une ligne très fréquentée qui traverse Saint-Pétersbourg

Le bilan est de onze morts et des dizaines de blessés

Une enquête pour «acte terroriste» a été ouverte.

A LIRE AUSSI

RESUME EN VIDEO

07h50 : Trump assure Poutine de son « soutien total »

Le président américain Donald Trump a assuré son homologue russe Vladimir Poutine du « soutien total » de Washington à la réponse qu’apportera Moscou à l’attentat meurtrier dans le métro de Saint-Pétersbourg, a annoncé lundi soir la Maison Blanche.

Au cours d’un entretien téléphonique, Donald Trump a présenté ses condoléances et condamné l’attentat qui a coûté la vie à onze personnes. « Le président Trump et le président Poutine ont convenu que le terrorisme devait être définitivement et rapidement vaincu », indique la Maison Blanche dans un communiqué.

« Le président Trump a offert le soutien total du gouvernement américain à la réponse qu’apportera Moscou à l’attentat meurtrier dans le métro de Saint-Pétersbourg » et aidera « à poursuivre en justice les responsables », affirme le communiqué.

07h38 : Des moyens de sécurité redéployés dans les transports en commun franciliens

Le ministre de l’Intérieur, Matthias Fekl, a annoncé le redéploiement de moyens de sécurité dans les transports en commun en Ile-de-France « par mesure de précaution ».

« A la suite des événements survenus dans le métro de Saint-Pétersbourg, et par mesure de précaution, le ministre de l’Intérieur M. Matthias Fekl a décidé de redéployer les moyens de sécurité dans les transports en commun en Ile-de-France », a indiqué le ministère de l’Intérieur, dans un communiqué.

📌 Suite aux événements survenus à #SaintPetersbourg, @MatthiasFekl renforce la #sécurité dans les transports en commun en Île-de-France pic.twitter.com/n1oZXkdziv — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) April 3, 2017

« Une intensification des patrouilles a été immédiatement mise en œuvre afin d’assurer une présence toujours plus visible et dissuasive des policiers, gendarmes et militaires dans les transports en commun d’Ile-de-France », notamment les métros et gares SNCF franciliens, a détaillé à l’AFP l’entourage du ministre.

07h35 : L’explosion imputée à un kamikaze

L’attentat perpétré dans le métro de Saint-Pétersbourg est imputable à un kamikaze qui a fait exploser une bombe, a indiqué lundi l’agence russe Interfax, citant une source proche de l’enquête.

Cette source a indiqué que les autorités ont identifié l’auteur de l’attaque et que le suspect, âgé de 23 ans, est originaire d’Asie centrale. Ses explosifs étaient dissimulés dans un sac à dos. Selon la même source, le suspect serait lié à l’islam radical.

Mots-clés :