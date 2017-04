Manon Aublanc

Après l’explosion qui a eu lieu, ce lundi après-midi, dans un wagon du métro de Saint-Pétersbourg, qui a fait onze morts et des dizaines de blessés, les personnalités politiques ont réagi.

Le président des Etats-Unis, Donald Trump, a dénoncé « une chose horrible ». « Horrible, cela arrive dans le monde entier, c’est une chose absolument horrible », a déclaré Donald Trump depuis la Maison Blanche, en réponse à une question sur cette attaque.

Le président François Hollande a exprimé « sa solidarité avec le peuple russe », après cet événement « tragique » qui a fait une dizaine de morts et qui « rappelle la nécessité d’une vigilance de tous les instants ». Le chef de l’Etat a indiqué que la France était « prête à répondre à toute demande d’assistance », selon un communiqué de l’Elysée.

Le président, qui « adresse ses sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes », « s’entretiendra très prochainement avec le président Poutine ».

« Nous suivons les nouvelles venant de #SaintPétersbourg, avec tous les ministres des Affaires étrangères de l’UE. Nos condoléances vont à toutes les personnes de #Russie », a réagi la cheffe de la diplomatie de l’Union européenne, Federica Mogherini.

