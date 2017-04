Monde

TEMOIGNAGE Maria, une étudiante russe, était dans le métro après l’explosion qui a frappé Saint-Pétersbourg ce lundi…

Au moins dix personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lundi dans une explosion dans le métro de Saint-Pétersbourg. - Ruslan SHAMUKOV

Témoignage recueilli par Mathilde Cousin

« On a senti une forte odeur de brûlé. » Il était environ 14 h 30 ce lundi, quand Maria, une étudiante russe, passe en métro entre les stations place de Sennaïa et Institut de Technologie, à Saint-Pétersbourg. Une explosion vient alors de se produire à la station place de Sennaïa. Elle aurait fait au moins neuf morts et une cinquantaine de blessés. Une enquête a été ouverte pour « acte terroriste », a annoncé le Comité d’enquête russe.

« Le train voyageait comme d’habitude, explique à 20 Minutes Maria. Entre ces deux stations, j’ai senti une très forte odeur de brûlé. Je n’ai pas vu d’explosion. Un des passagers a averti le machiniste qu’il y avait une forte odeur. Le conducteur nous a dit que tout allait bien et nous a empêchés de paniquer. » Son train marque l’arrêt à la station place de Sennaïa. « Je n’ai vu qu’un peu de fumée, il n’y avait pas de trains sur l’autre quai. » Son trajet reprend et Maria finit par rejoindre l’université LETI.

« Difficile pour le moral »

« Je n’ai pas été blessée, mais c’est difficile pour le moral, confie la jeune femme. Ma plus grande peur est de souffrir du terrorisme. » Elle se dit « malheureusement » prête à reprendre le métro, « car c’est le mode de déplacement le plus rapide. »

Ce lundi soir, le métro est toujours fermé à Saint-Pétersbourg et la solidarité s’organise. Un Google doc met en relation automobilistes et piétons. « Les bus sont gratuits et des taxis transportent gracieusement des gens », ajoute l’étudiante.

Des contrôles dans le métro

La sécurité dans le métro est une des priorités des autorités russes. En 2010, deux attentats-suicides avaient causé 37 morts et 110 blessés dans le métro de Moscou. Maria est régulièrement soumise à des contrôles. « Je porte souvent un sac à dos, et, à chaque fois, les autorités me demandent de passer sous un portique pour détecter les métaux. » Une sécurité maximale, qui a failli ce lundi.

