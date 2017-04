Monde

TERRORISME « 20 Minutes » fait le point sur sur ce qu'il s'est passé ce lundi à Saint-Pétersbourg...

Une explosion a fait une dizaine de morts dans le métro de Saint-Petersbourg ce 3 avril 2017. - Alexander BULEKOV / AFP

F.F. avec AFP

Une explosion a retenti dans le métro de Saint-Pétersbourg ce lundi en début d’après-midi. Les premières informations sur la situation arrivent pour le moment au compte-gouttes et de façon confuse. 20 Minutes fait le point sur ce que l’on sait de ce qui apparaît pour le moment comme un attentat.

Que s’est-il passé ?

Aux alentours de 14h40 ce lundi, une explosion dans une rame de métro a retenti entre les deux stations Sennaïa Plochiad et Tekhnologuitcheski Institout. Il s’agit d’une ligne très fréquentée par les habitants de la ville. Les premières images diffusées sur les réseaux sociaux et télévisions russes montraient une rame de métro soufflée, et de nombreux voyageurs tentant de sortir des victimes des décombres au milieu d’un nuage de fumée. La totalité des stations du métro ont ensuite été fermées, selon le service de presse du métro cité par l’agence Interfax.

Peu après, vers 15h, plusieurs médias russes ont indiqué qu’un autre engin explosif avait également été retrouvé et neutralisé dans une autre station de métro. « Dans la station de métro Plochad Vosstaniïa, une bombe artisanale a été découverte et désamorcée à temps », a déclaré dans un communiqué le Comité antiterroriste cité par les agences russes, précisant que « les services spéciaux étaient sur place ». Selon l’agence russe Interfax, l’objet explosif découvert contenait 1 kg de TNT et aurait été dissimulé dans un extincteur d’incendie.

Quel est le bilan ?

Les informations sur le bilan sont plutôt confuses. D’après l’AFP, dix personnes auraient été tuées dans l’explosion et plusieurs dizaines auraient été blessées. Selon la ministre de la Santé Veronika Skvortsova, interrogée par la chaîne publique d’information en continu Rossia-24, « sept personnes sont mortes sur place, un homme est mort dans une ambulance et 39 personnes ont été hospitalisées, dont deux sont décédées à l’hôpital », soit un total de 10 morts. « Six personnes se trouvent dans un état grave », a-t-elle précisé. Le Comité antiterroriste avance de son côté le chiffre de neuf morts. Le gouverneur parle, lui, d’une cinquantaine de blessés.

Où en est l’enquête ?

Les autorités russes ont annoncé l’ouverture d’une enquête pour « acte terroriste ». Le Comité d’enquête russe a par ailleurs indiqué que les policiers vont examiner « toutes les autres pistes éventuelles ».

Selon Ren-TV, une chaîne de télévision russe, des caméras de vidéosurveillance ont filmé un terroriste. Sur Twitter, plusieurs médias russes relaient la photo d’un homme présenté comme un suspect. Mais pour l’instant, nous ne pouvons confirmer cette information. Toujours selon les médias russes, cet homme serait actuellement recherché par la police.

La Russie a été frappée plusieurs fois par le terrorisme ces dernières années. La menace est particulièrement élevée depuis le lancement d’une intervention armée en Syrie en soutien au régime de Bachar el-Assad, en septembre 2015, et à un peu plus d’un an du Mondial 2018 de football.

