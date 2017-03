Monde

REACTIONS Jeunes et lycéens ont rejoint le mouvement d’opposition…

La police a arrêté de jeunes manifestants à Moscou, dimanche 26 mars 2017. - Alexander Zemlianichenko/AP/SIPA

Manon Aublanc avec AFP

Après les manifestations anticorruption qui ont eu lieu ce dimanche en Russie, le Kremlin a accusé les organisateurs d’avoir promis des « récompenses financières » aux mineurs s’ils se faisaient arrêter par la police, en refusant toutefois d’avancer dans l’immédiat des preuves de ses accusations.

Des mineurs qui n’ont connu que Poutine au pouvoir

Le mouvement de contestation a été marqué par deux faits nouveaux : les manifestations étaient nombreuses dans des villes de province et l’âge moyen des participants a considérablement rajeuni, les opposants « historiques » au Kremlin étant rejoints par des lycéens nés au début du siècle et qui n’ont connu que Vladimir Poutine comme président.

« Il y avait véritablement beaucoup de mineurs et d’étudiants. Dans chaque commissariat, il y avait au moins deux ou trois adolescents. Ce n’était pas le cas auparavant », a confirmé à l’AFP un porte-parole d’OVD-Info.

« Il y a des informations sur le fait que des mineurs participant aux manifestations à Moscou se sont vus promettre des récompenses financières », a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, affirmant que ces accusations s’appuient sur « des faits ».

« Une provocation et un mensonge » pour le Kremlin

Le Kremlin a dénoncé une « provocation » après ces manifestations à l’appel de l’opposant numéro un, Alexeï Navalny, qui était arrêté et jugé ce lundi. Il a, pour l’heure, été condamné à une simple amende.

« Ce que nous avons vu hier dans de nombreux endroits, et peut-être plus qu’ailleurs à Moscou, était une provocation et un mensonge », a dénoncé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ajoutant qu’Alexeï Navalny avait « franchement menti » en disant que ces manifestations étaient « légales ». Pour autant, « le Kremlin analyse avec sobriété l’ampleur des manifestations d’hier et n’est enclin ni à les sous-estimer, ni à les surestimer », a assuré le porte-parole.

Mais le blogueur anticorruption,qui compte défier Vladimir Poutine lors de l’élection présidentielle de début 2018, doit encore répondre du refus d’obtempérer lors de son arrestation. « Viendra le moment où ce sera nous qui les jugerons (honnêtement cette fois-ci) », avait écrit l’opposant à l’ouverture de son procès sur Twitter, en référence aux autorités russes.

